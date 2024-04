VIDÉO - Finistère : comment les habitants se préparent à affronter la Tempête Pierrick

Dans le Finistère, l'eau déborde déjà par endroits. Des routes sont coupées et des digues construites en urgence avant l'arrivée de la tempête Pierrick. Une équipe de TF1 s'est rendu à Penmarc'h et Quimperlé où des rafales de plus de 100 km/h sont attendues.

Le fleuve Laïta déborde déjà sur les quais. À Quimperlé (Finistère), il est impossible d'emprunter certaines routes ce lundi matin. "Faut toujours être vigilants parce qu'il y a beaucoup de courant, c'est vrai que ça peut aller vite", prévient une habitante. Plus au sud, à Penmarc'h, la mer est déchaînée. Le vent souffle sur la côte. On attend jusqu'à 100 km/h à Quimper, 110 à Brest, et même 130 sur la pointe du Finistère. "Les vagues peuvent monter jusqu'à 8, voire 10 mètres", assure dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article Gwenola Troadec, maire SE de Penmarc'h.

Prudence, même en haut des falaises, car avec les grandes marées, le niveau de la mer est particulièrement haut. S'ajoutent des vents violents et c'est le risque de submersion. Par précaution, la mairie de Penmarc'h a décidé de fermer l'accès à la côte, trop dangereux. "Le risque, c'est que les vagues passent par-dessus le mur et que les gens soient, soit emportés sur les rochers, soit trempés avec le risque de projection de cailloux et autres", un employé de la ville venu fermer les routes.

À Pornichet (Loire-Atlantique), les restaurateurs du front de mer se préparent. Cet établissement est l'un des plus vulnérables, situé sur la plage, à quelques mètres seulement de la mer. La gérante s'est barricadée. "Les restaurants doivent se protéger et monter des barrières de bois en prévention, jusqu'à 1,80 m ou 2 mètres, tout autour du restaurant", expliquer Caroline Guilleteau, cogérante du restaurant La Petite Place à Pornichet.

Protection supplémentaire : une digue de sable construite autour des bâtiments. Tony Viaud s'y attelle depuis ce matin. Il n'y avait jamais vu autant de tempêtes en seulement quelques mois. "On vient presque tous les 15 jours repousser du sable", précise-t-il. La tempête Pierrick est attendue cet après-midi dans le Finistère. Elle devrait aussi atteindre le Nord et le Pas-de-Calais dès mardi.