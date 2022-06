Fortes chaleurs : comment l'habitat s'adapte au climat

Mais il y a également une autre astuce de plus en plus prisée des constructeurs : l'utilisation du bois. En région parisienne, se trouve l'un des plus grands chantiers de France. 300 logements seront livrés d'ici un an. Pour ces appartements, le bois n'est pas seulement un élément décoratif. On le retrouve du sol au plafond, car il est quinze fois plus isolant que le béton. Un allié de taille pour lutter contre la chaleur.