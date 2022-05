Fortes chaleurs : les pompiers en alerte maximale

Dans le poste de commandement à Marseille, les officiers sont en lien direct avec les équipes sur le terrain, pour être le plus réactif possible. La journée de demain s'annonce aussi à haut risque dans les Bouches-du-Rhône. Les consignes des pompiers sont toujours les mêmes : ne pas jeter de mégot, éviter les barbecues et les travaux en extérieur à proximité des massifs forestiers.