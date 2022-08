Fortes chaleurs, sécheresse : la nouvelle norme ?

Les normales de saison se réactualisent tous les dix ans. On en tire des moyennes de température sur une trentaine d'années. Et il y a un mois, on a constaté qu'on a gagné quelques degrés par rapport à il y a dix ans. Une situation qu'on constate déjà sur le terrain : la nature qui souffre, la sécheresse, les cours d'eau à sec... Et en plus, il n'y aura aucune goutte d'eau pour cette semaine. Pourtant, on avait prévu des orages ce mercredi.