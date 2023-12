VIDÉO - Fortes pluies en France : de Lacanau à Annecy, les images des villes en alerte

Une dizaine de départements sont placés ce mardi en vigilance orange pour "crues" ou "pluie-inondation". Ils sont touchés par de fortes précipitations à cause d'un phénomène de "rivière atmosphérique". Le JT de TF1 vous explique et vous montre les images.

Le portail franchi, il y a de l'eau partout dans le jardin. Depuis deux jours, il a plu sans discontinuer sur Lacanau (Gironde). L'eau a complètement envahi la grange de cette éleveuse de chevaux. "Ce sont des chevaux de compétition qui ont besoin de bouger. Pour l'instant, ils gèrent bien, cela ne les stresse pas trop, mais jusqu'à quand ?", s'inquiète Christine Moulis Lebecq, cavalière professionnelle. Elle pense aussi aux conséquences financières : tout son stock de foin, de copeaux, ses litières sont désormais inutilisables.

Ce mardi, dix départements, de la Charente-Maritime à la Haute-Savoie, se trouvent en vigilance orange "crues" ou "pluie-inondation". Une situation provoquée par ce que l'on appelle une "rivière atmosphérique". "C'est de l'air extrêmement doux qui est sur les Antilles et qui est propulsé dans un flux de sud-ouest, donc qui arrive sur la France et qui se charge d'humidité, notamment sur l'Atlantique, avec de l'air extr doucx et très humides, c'est ça qui provoque des pluies soutenues", explique la cheffe du service météo de TF1 Evelyne Dhéliat.

Et comme ces pluies durent depuis plusieurs jours, le débit des rivières s'accélère. Sur les images du JT de TF1 en tête de cet article, la Corrèze donne une idée de la quantité de pluie tombée. La Savoie n'est pas en reste : le Thiou traverse désormais Annecy à vive allure.

Dans l'ensemble des Alpes du Nord, beaucoup de routes sont devenues impraticables, inondées, parfois même encombrées de pierres suite à un éboulement. L'amélioration n'est pas attendue avant jeudi.