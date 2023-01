VIDÉO - Tempête Gérard : le Pas-de-Calais confronté aux inondations

Depuis lundi 16 janvier au matin, ils vident leur maison avec des seaux. Car La Hem, rivière du Pas-de-Calais, est sortie de son lit et toute la rue a été inondée. L'eau s'infiltre directement par les sous-sols et rien ne peut l'arrêter. "Ça rentre par les joints. Ce sont des vieilles maisons, on ne peut rien faire d'autre", constate un homme, dépité, dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article.