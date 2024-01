VIDÉO - "Je n'ai jamais vu ça" : la galère des automobilistes pris au piège par les fortes chutes de neige

Routes bloquées, automobilistes à l'arrêt, accidents en série... Les fortes chutes de neige ont eu des conséquences sur le trafic autoroutier en région parisienne, avec la fermeture temporaire des autoroutes A12 et A13. Les naufragés de la route racontent ces interminables heures d'attente.

Des voitures arrêtées en file indienne ou sur le bas-côté, des automobilistes qui grelotent dans le froid... Les Yvelines et l'Essonne sont passées en vigilance orange neige-verglas, après les quantités de neige tombées "supérieures à ce qui était attendu" selon Météo-France. Sur l'autoroute A13, fermée temporairement comme l'A12, la circulation est à l'arrêt. Ce qui occasionne une grosse pagaille. "Tout est bloqué, il y a du verglas. C'est mort", raconte à TF1 un naufragé de la route. "Il faut juste que je prévienne le travail pour leur dire que je ne serai pas là", déplore un autre conducteur.

"Ils n'ont pas anticipé. La neige ne tombe plus, ça a fondu et ça a gelé", s'agace un Francilien, en route pour aller travailler au marché de Rungis. "Ça me saoule. On s'est levé pour aller bosser et on est là comme des cons depuis deux heures." "C'est un gros bordel, je n'ai jamais vu ça", confie un autre automobiliste, coincé dans les bouchons suite à une série d'accidents.

Dans les Yvelines, pendant que les déneigeuses s'affairent depuis 4h30 pour rétablir au plus vite des conditions optimales de circulation, il faut s'armer de patience. La chaussée reste glissante. Prudence donc, si vous prenez la route.