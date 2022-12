Bretagne : le verglas surprend les automobilistes

Les routes scintillent, la chaussée est verglaçante. Alors au volant, mieux vaut rester très vigilant, au risque de perdre tout contrôle. "Rouler avec prudence et faire attention. Ne pas être crispé au volant et rouler à 50 km/h, pas de prise de risque", conseille un automobiliste. Un peu plus tôt ce lundi matin, la journée avait déjà commencé au pas. Boris, taxi, est sur la route depuis 6h du matin : "ce matin, c'était du givre, pas du verglas", constate-t-il.