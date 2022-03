Gel : les agriculteurs veulent éviter une nouvelle catastrophe

À l'inverse, David Jarsaillon, lui, n'a pas les moyens de protéger ses sept hectares de pêches et nectarines. L'an dernier, cet arboriculteur du Puy-de-Dôme s'était épuisé à allumer des feux jour et nuit. Faire brûler des bougies coûte 30 000 euros par jour de gel. Une facture trop élevée pour celui-ci, alors qu'il n'est pas sûr que la récolte soit préservée. Les risques sont plus difficiles à prendre. En deux ans, à cause des aléas climatiques, ses champs de fruit n'ont quasiment rien produit. Le gel devrait toucher la région dès cette nuit.