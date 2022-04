Gel : les arboriculteurs tentent de limiter les dégâts

Il était en alerte toute la nuit. Ce vendredi matin, Mickael Mazenod vient contrôler ses vergers. Les températures relevées sont négatives, mais la neige et le vent ont permis de limiter les dégâts et d'empêcher les arbres de geler. "Sur le matin, on est descendu jusqu'à moins un et demi sous abri. Actuellement, les fruits ne sont pas gelés, la neige a protégé", explique-t-il. La fonte de la neige est un risque qui pourrait bien reproduire le même scénario qu'en 2021. Mickael scrute le thermomètre et reçoit la température en temps réel. Cette nuit, les arboriculteurs n'ont pas décroché leur système de lutte contre le gel.