Gel : nuit d'angoisse pour les arboriculteurs

Un peu plus loin, pour protéger les kiwis, une autre méthode a été mise en place. Un système d'arrosage servira à créer une fine couche de glace sur les bourgeons afin de créer une protection pour ces arbres et ses fruits et que la température ne passe pas sous les 0 °C. Les agriculteurs passeront donc une nuit blanche à surveiller la station météo.