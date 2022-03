Météo : grand soleil sur Menton

Aux pieds des maisons colorées de la vieille ville, voici la plus belle salle de sport. Un cours de gym au soleil sur la plage au mois de mars, le bonheur pour ces Mentonnaises. "On apprécie beaucoup plus dehors. On respire et le cadre est magnifique" ; "Je fais de la gym depuis 30 ans avec elles et franchement, c'est le top", témoignent certaines.