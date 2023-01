VIDÉO - Grêle : la galère des sinistrés, toujours sans toiture huit mois après les intempéries autour de Vichy

La main d'œuvre elle-même vient aussi à manquer, si bien que les rares professionnels en exercice sont pris d'assaut. Pierre Lopes, couvreur à Vichy, reçoit encore plus d'une centaine d'appels d'habitants chaque semaine, lui demandant des bâches ou des tuiles. Mais son carnet de commande est complet. "S'il s'agit d'un jour ou deux d'intervention, on peut arriver à dépanner, mais la réfection complète d'une toiture, cela demande un an et demi", regrette le professionnel.

Si les habitants se sont résignés à patienter, certains restent particulièrement touchés. "La nuit, je ne dors pas dès qu'il pleut. J'ai peur que la toile s'en aille et que ça soit encore pire que le jour où c'est tombé. J'y pense à chaque fois qu'il y a de la pluie", confie l'une d'entre eux, au pied de sa maison au toit recouvert d'une bâche verte. À Vichy, une centaine de bâtiments publics ont par ailleurs été endommagés, des édifices qui ne seront pas réparés avant plusieurs années.