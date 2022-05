Grêle : la région de Châteauroux durement touchée

Dans une concession, il pleut encore dans les bureaux. Sur le parking, c’est la désolation. Il n’y a plus une seule voiture à vendre. Pare-brises et carrosseries n’ont pas résisté aux grêlons. Patrick Perrier, concessionnaire automobile, a "entre 150 et 180 voitures sinistrées. Les autres à côté en ont peut-être 250". Les couvreurs ne répondent plus, ils courent. Et Châteauroux attend encore de la pluie cette nuit.