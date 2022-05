Grêle, orages : des dégâts impressionnants dans plusieurs départements

Depuis 24 heures, le centre du pays est balayé, d’Ouest en Est, par de fortes pluies et des orages de grêle. Plus de 18 000 impacts de foudre ont été recensés dimanche, dont une majorité dans la région Centre-Val de Loire. Dans l’Indre, par exemple, avec un vacarme assourdissant, une pluie de grêle s’est abattue sur les habitants. Et plusieurs exploitations agricoles sont endommagées. Pourtant, ce maraîcher avait redoublé d’attention en installant des bâches il y a trois mois. En vain, elles n’ont pas résisté et la récolte à venir est en péril.