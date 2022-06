Grêle : pourquoi ces épisodes à répétition ?

Les orages sont-ils plus violents cette année ? Ils ont gagné en intensité et reviennent plus souvent. En cause, la vague de chaleur de ces derniers jours associée à une perturbation venue du nord que l'on appelle la goutte froide. "On a de l'air chaud qui s'est accumulé en basse couche, et en plus, avec les nuages qui se rapprochent, on a de l'air très froid en altitude. Avec cette énorme amplitude thermique, ça provoque des orages extrêmement violents", explique Évelyne Dhéliat.