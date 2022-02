Gros coup de vent sur le Nord jusqu'à dimanche soir

Le répit aura été de courte de durée dans le Nord. Un gros coup de vent est annoncé jusqu'à dimanche soir. "Ça souffle de plus en plus fort depuis une heure avec des rafales qui avoisinent les 100 km/h. Cette dépression venue de la Manche va surtout frapper le littoral entre Boulogne-sur-Mer et Dunkerque", rapporte notre journaliste en direct de Grand-Fort-Philippe.