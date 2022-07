Grosses chaleurs, c'est reparti pour une semaine !

À Saint-Étienne-de-Montluc, même le dimanche, la moisson bat son plein, avec trois semaines d'avance. À cause des pics de chaleur à répétition depuis un mois, les agriculteurs n'ont pas vraiment le choix. Les moissonneuses tournent nuit et jour, même en plein cagnard. Et moissonner sous de fortes températures comporte aussi des risques. Les machines peuvent déclencher des incendies.