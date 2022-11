Guadeloupe et Martinique : pluies torrentielles et inondations

Le restaurant "Le Saint James" à Sainte-Marie venait tout juste de démarrer son service du soir dimanche. Le personnel se fait alors surprendre par des pluies diluviennes, comme tout le nord-est de la Martinique. "On a vu que l'eau commence à monter. On a essayé de faire vite de fermer, mais c'est déjà trop tard. La barrière a cédé. Puis, la rivière est sortie de son lit et l'eau est rentrée dans le restaurant", raconte une employée, Lauriane Hippocrate. "On est habitué à ça. Mais hier, c'était vraiment... On a eu peur", ajoute sa collègue, Vincente Dalphrase.