Hérault : grand nettoyage après les pluies diluviennes

Même chose dans un pressing, quinze centimètres de pluie ont stagné dans son arrière-boutique. Il y a du linge, des vêtements trempés et des clients qu'il faut tout de même satisfaire. Le littoral n'a pas non plus été épargné. À la Grande-Motte (Hérault), une école inondée a dû fermer ses portes. Seul un service minimum est assuré pour la journée.