VIDÉO - "Un pur bonheur" : les Bouches-du-Rhône sous un joli manteau de neige ce lundi

À Mimet (Bouches-du-Rhône), il est tombé presque 18 centimètres de neige. Une bien belle surprise pour une famille que nous avons rencontré ce lundi matin. "On nous a prédit quatre, cinq centimètres hier, et bah voilà, on est content !", se réjouit la mère de famille à notre micro. Pour profiter de la neige, les parents de Lisa dispensent exceptionnellement la petite fille d'école ce lundi matin, un emploi du temps bien plus réjouissant l'attend.