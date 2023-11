VIDÉO - Les premières images de la neige dans l'Ariège

Le froid est de retour : ce jeudi, nous serons sous les moyennes de saison. La neige n'a pas perdu de temps : elle est déjà là dans les villages, et notamment à l'Hospitalet-près-l'Andorre (Ariège).

L'ascension vers Andorre s'annonce délicate. Un camion espagnol doit rebrousser chemin et l'accès aux poids lourds est interdit. Un car de tourisme doit même manœuvrer pour lui céder la place.

Un peu plus haut, à 1700 mètres d'altitude, la neige se fait de plus en plus dense. Une pause chaussette s'impose pour équiper les pneus des voitures. Sur ces routes verglacées, les équipements spéciaux sont obligatoires. La prudence est également recommandée, car au premier coup de volant, c'est la glissade.

À 1435 mètres d'altitude, l'Hospitalet-près-l'Andorre (Ariège) est l'un des villages les plus hauts des Pyrénées. Battu par un vent glacial, l'hiver fait sa première offensive.

Fatima nous offre un peu de réconfort dans son gîte si bien nommé, "L'hospitalité". "Les gens, quand ils arrivent ici et qu'ils sont habitués, ils vont tout de suite à la cheminée. C'est le symbole du gîte", rapporte-t-elle. En Ariège, on attend jusqu'à 50 centimètres de neige en altitude.