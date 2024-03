VIDÉO - "Il n'y avait aucune alerte" : un village de Charente se réveille les pieds dans l'eau

Ce week-end de Pâques s'annonce difficile sur une large partie du pays, à commencer par les six départements en vigilance orange aux crues. À Limoges, l'équivalent d'un mois de pluie est tombé en une seule journée, a constaté le 13H de TF1.

Angela Gilmore déambule, médusée, dans son sous-sol complètement inondé, et garde malgré tout le sourire. Cette habitante de Saint-Germain-de-Confolens (Charente) a juste eu le temps de surélever le lit, comme elle la raconte dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Les autres meubles flottent çà et là. Dans une maison voisine, John, un autre habitant d'origine anglaise, installé depuis huit ans, constate les dégâts sans s'énerver, sidéré par le niveau atteint par l'eau. "On est toujours conscient de ça, parce qu'on habite à côté d'une rivière, mais je n’avais jamais vu ça", confie-t-il.

Plusieurs rivières en crue

La plupart des rues sont inondées. Le village n'était pourtant pas concerné par la vigilance crue de vendredi. "Il n'y avait aucune alerte, et on a vraiment été pris de court, parce que ça s'est déclenché cette nuit", explique le maire (UDI) de Confolens, Jean-Noël Dupré. À Confolens coule le Goire. Il est sorti de son lit comme de nombreuses rivières de la Charente, la Haute-Vienne et l'Indre. C'est la conséquence des sols détrempés par les pluies antérieures, qui n'ont pas pu absorber les nouvelles précipitations.

Limoges a subi la foudre et les eaux dans la nuit de vendredi. En 24 heures, il est tombé l'équivalent d'un mois de précipitations. Et dans de nombreux villages de Nouvelle-Aquitaine, des routes détruites et des voitures piégées. Dans l'ensemble, les pluies se sont calmées ce samedi, mais les habitants restent très inquiets.