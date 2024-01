VIDÉO - De la neige, du froid et du verglas : l'éprouvante nuit d'un millier d'automobilistes sur l'A13

La nuit dernière, la situation a été très compliquée pour un millier d’automobilistes qui se sont littéralement retrouvés piégés sur l’autoroute A13. Certains y ont passé plusieurs heures à patienter en attendant de pouvoir reprendre la route. La route, verglacée, était devenue une patinoire.

Une autoroute transformée en patinoire. La neige, couplée au froid, forme une épaisse couche de glace sur les voies de l’autoroute A13 ce lundi soir. Des centaines de véhicules sont bloqués. Sur le bas-côté, des scooters et des motos sont abandonnés. Impossible d’avancer, alors les motards en profitent pour aider.

Des heures d'attente

La neige continue de tomber. Jusqu’à un millier d’automobilistes ont été immobilisés. "On est rentré à minuit et ça fait quatre heures et quart, voire quatre heures et demie, qu’on est là et qu’on attend", soupire l'un d'entre eux. "En une heure et demie, j’ai fait 300 mètres", ajoutent d'autres.

Toute une nuit à patienter. Et plus les heures passent, plus l’agacement se fait sentir. "C’est à l’arrêt complet. Il y a trois centimètres de verglas au sol. Mais bon, on n’est pas les seuls", souffle un conducteur. Cette galère, certains préfèrent en rire. D’autres restent branchés à la radio, dans l’espoir d’une bonne nouvelle. Ce n’est que vers cinq heures du matin, ce mardi, que les saleuses ont pu commencer à travailler, fluidifiant progressivement le trafic.