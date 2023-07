VIDÉO - Îlots de fraîcheur en ville : un impact positif qui se mesure

La chaleur en milieu urbain est une préoccupation des scientifiques de Météo France et du CNRS. Pour comprendre comment rafraîchir les villes, ils mènent des études dans la capitale. Équipés de deux drones, ils prennent des mesures au même moment, à deux endroits distincts, à savoir au milieu d'une cour d'école et au-dessus d'un parc. "Cette expérimentation vise à étudier l'effet de rafraîchissement des parcs urbains pour voir quel est l'impact de la taille des parcs sur l'effet de rafraîchissement", explique Cécile de Munck, chercheuse climat urbain pour Météo-France et le CNRS.