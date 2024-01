VIDÉO - Inondations dans le Pas-de-Calais : vues du ciel, "c'est pire qu'en novembre"

Cinquante communes du Pas-de-Calais font face à une nouvelle montée des eaux considérable. Certaines routes sont totalement submergées et devenues impraticables. Une équipe de TF1 a embarqué dans un hélicoptère, avec le même pilote avec qui elle avait survolé la région il y a deux mois.

C'est en prenant de la hauteur que l'on peut découvrir l'ampleur du phénomène. Le Pas-de-Calais est actuellement touché par des crues importantes, dont une jugée "exceptionnelle" sur le fleuve côtier de l'Aa alors que Météo-France a placé le département en vigilance rouge depuis ce mardi 2 janvier. À bord d'un hélicoptère, une équipe du 20H de TF1 a survolé mercredi des champs et des routes transformés en lacs en raison des inondations.

Vue du ciel, la ville d'Esquerdes est méconnaissable. On y distingue difficilement les voitures, à moitié submergées. Seuls leurs toits dépassent. "Il y a un bon mètre, je pense", juge le pilote de l'hélicoptère.

La ville d'Esquerdes, dans le Pas-de-Calais, sous les eaux, mercredi 3 janvier 2024. - Capture TF1

"C'est plus étendu"

Le stade de foot de Blendecques a quant à lui été transformé en marécage géant. Le pilote de l'hélicoptère qui a accueilli les journalistes de TF1 avait déjà survolé cette zone lors des dernières inondations de novembre. Son constat est sans appel : "C'est pire qu'en novembre. C'est plus étendu." Il y a près de deux mois, les inondations dans le Pas-de-Calais avaient fait cinq blessés légers et d'importants dégâts, touchant des milliers d'habitations, des exploitations agricoles et des commerces.

Le terrain de foot de Blendecques, dans le Pas-de-Calais, sous l'eau, mercredi 3 janvier 2024. - Capture TF1

Ce mercredi, la circulation était quasiment impossible dans les rues. Seuls les tracteurs et les embarcations des secouristes pouvaient encore passer. "C'est toute la ville qui est touchée", confie le pilote de l'hélicoptère. Plus au nord, dans la commune d'Arques, la place de la mairie et son parking sont aujourd'hui transformés par la montée des eaux. Neuville-sous-Montreuil a aussi changé de visage, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Des scènes qui se répètent partout dans les 50 communes du Pas-de-Calais touchées par ces inondations.