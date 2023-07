IMAGES : "C'est affolant" : les alpinistes face à la fonte des glaces

Cela nécessite de marcher plus longtemps. Derrière un guide des hautes montagnes, nous sommes partis pour quatre heures d'ascension, contre deux heures trente, il y a quelques années. Les premiers canyons de glace sont bien plus loin dans la montagne. Les guides doivent aller plus loin pour entraîner les débutants à la pratique de l’alpinisme. "C'est affolant, le réchauffement on le ressent dans toutes nos activités", s'inquiète un alpiniste en pleine ascension. "On essaie d'en profiter au maximum car on se dit que ça ne va pas durer éternellement", renchérit une autre alpiniste dans la vidéo en tête de cet article.