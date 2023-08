Feux de forêts : alerte orange dans le Sud-Est jeudi, rouge vendredi dans les Bouches-du-Rhône

En conséquence, sept massifs forestiers resteront fermés dans les Bouches-du-Rhône, mais les très touristiques calanques entre Marseille et Cassis resteront ouvertes. Six massifs seront interdits d'accès dans le Var et dans le Vaucluse.

Selon les autorités, à l'origine de cette nouvelle "météo des forêts", neuf départs de feu sur dix sont d'origine humaine.