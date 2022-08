Incendie, sécheresse, orages : l'été de tous les records

L'été n'avait pas encore commencé et on ressentait déjà une grosse chaleur. Le 15 juin 2022 a eu lieu la première canicule. Jamais une vague de chaleur n'était arrivée si tôt dans l'année. À Biarritz, cette fin de printemps se vit sous 43 degrés et ce n'est que le début. Le 12 juillet, un nouvel épisode caniculaire à Nîmes, il va faire 35 degrés pendant 28 jours d'affilée.