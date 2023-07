VIDÉO - Incendies dans les Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes... les pompiers sur le qui-vive

Bien plus à l'est, dans les Alpes-Maritimes, des automobilistes filment les images des arbres en feu depuis l'autoroute A8. Le long de la voie, des flammes de plusieurs mètres et un panache de fumée qui s'épaissit. L'incendie s'est déclaré à 15 h 30 à Cagnes-sur-Mer dans une zone résidentielle comme le montre la vidéo en tête de cet article, 6000 m² seraient partis en fumée.