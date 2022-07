VIDÉO - Dune du Pilat : les images des campings dévastés par les flammes

Devant l'entrée des Flots Bleus, à l'enseigne mythifiée par la série de films "Camping", on croit d'abord que les lieux ont été épargnés par l'incendie qui fait rage au pied de la Dune du Pilat (Gironde). Mais du haut des 102 mètres de la dune, on ne peut que constater que presque rien ne subsiste à l'intérieur. Le camping a été calciné d'un bout à l'autre, et des colonnes de fumée s'en élèvent encore, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 ci-dessus.