Incendies en Gironde : plus de 5000 hectares brûlés

Ce soir encore, on constate cette même fumée noire, à perte de vue. Le feu continue sa course, incontrôlée depuis 36 heures. Mais les pompiers luttent toujours. Ils sont venus en renfort de neuf départements pour, ne serait-ce, ralentir le feu. Vu du ciel, le combat semble inégal. Dans ces forêts de pins, il est difficile de se frayer un chemin, de respirer et de s'attaquer à chacun des milliers de foyers.