Incendies en Italie : au moins trois morts et 2500 évacués en Sicile

Canadairs, hélicoptères, camions citerne, tout l'arsenal des pompiers est mobilisé. Le premier bilan fait état d'au moins trois décès et 2 500 évacuations. La nuit du lundi 24 juillet, l'aéroport de Palerme s'est retrouvé encerclé par les feux. À cause des fumées, la décision est prise d'immobiliser les avions. Le trafic n'a pu reprendre que ce mardi matin à partir de onze heures. Mais l’attente est encore longue et incertaine.