Après un premier incendie d'ampleur dans le Var, faut-il craindre un été aussi catastrophique qu'en 2022 ? Il y a deux ans, plus de 60.000 hectares avaient été détruits. D'où cette question pour cet été : les pluies abondantes de ces derniers mois ont-elles diminué les risques d'incendies ?

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, les pompiers de l'Ardèche sont déjà à l'affût des incendies alors qu'un premier incendie d'ampleur a eu lieu dans le Var. Dans leur QG, ils ne quittent pas des yeux les caméras situées dans les zones à risque. Dehors, ils révisent le matériel.

Dans ce département régulièrement touché par les flammes, ils préfèrent être prêts, même s'ils ne savent pas encore les risques pour cet été 2024 : "Les pluies de l'automne et de l'hiver ont permis de faire remonter les nappes phréatiques et la teneur en eau dans les végétaux, estime le colonel Vincent Honoré, directeur du service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de l'Ardèche. Maintenant, ce sont les mois de juin et de juillet qui vont être déterminants".

Autrement dit, s'il y a beaucoup de chaleur avec du vent combiné, le département va rapidement sécher et passera en risque.

Les températures et le vent, facteurs primordiaux

La sécheresse est l'un des éléments qui favorisent le risque incendie. Pour le moment, presque toute la France se porte bien. Mais attention, malgré cela, le risque de sécheresse existe quand même cet été. Il devrait, en plus, faire chaud, d'après Météo-France. "Côté températures, on devrait être au-dessus des normales de saison, quasiment pour tout le pays, mais surtout sur le sud, à partir des Pyrénées et dans le Sud-Est", explique Evelyne Dhéliat dans le sujet en tête de cet article.

Autre facteur : le vent qui accroît fortement le risque et la puissance des incendies. Mais il est encore trop tôt pour dire s'il soufflera fort cet été.