Incendies : vers un été record ?

En France, en moyenne, 13 000 hectares brûlent chaque année. Cet été, plus de 35 000 sont déjà partis en fumée. C'est trois fois plus et pas en un an, mais en deux mois seulement. C'est une surface grande comme trois fois Paris. Et c'est l'un des pires bilans jamais enregistrés. La cause principale réside dans des températures très élevées et quasiment aucune pluie.