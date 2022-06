Info/Infox : cette vague de chaleur est-elle la plus élevée jamais observée en France ?

Ces derniers jours, on a beaucoup lu l’affirmation que cette vague de chaleur est la plus élevée jamais observée dans notre pays. Alors que pour Météo France, une vague de chaleur, ce sont des températures moyennes anormalement élevées sur plusieurs jours. De ce point de vue, la vague de chaleur la plus intense et la plus durable jamais observée est celle de 2003.