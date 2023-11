VU DU CIEL - Les images de désolation du Pas-de-Calais après le nouveau déluge

Le paysage est totalement métamorphosé. Les champs et les routes ont disparu sous les eaux à perte de vue. Depuis un hélicoptère, l'équipe du 13H survole la Canche. Ce fleuve ne cesse de déborder et son niveau continue de monter ce vendredi à la mi-journée. Neuville-sous-Montreuil et Beutin sont coupées du monde. L'eau s'est infiltrée partout dans les jardins et les maisons.