"On vit en fonction de la météo" : importants dégâts chez les artisans et commerçants du Pas-de-Calais

Selon la préfecture du Pas-de-Calais, 1300 habitations ont été envahies par les eaux et 370 personnes ont été évacuées. Du côté des entreprises aussi, il faudra du temps avant de pouvoir reprendre le travail.

Ce jeudi devait être la reprise de l'activité du garage, le retour de leurs premiers clients depuis la crue de novembre. C'était un rendez-vous pour changer des plaquettes de frein. Mais depuis dimanche soir, c'est l'eau qui est revenue. "On vit en fonction de la météo, c'est très dur, on devait reprendre l'activité et là, on recommence", se désole la gérante. Encore à vif, ils venaient de refaire la peinture. Cette fois, il y a eu peu de perte, mais trop tôt pour donner une date de réouverture.

Le temps de la remise en état après la baisse de l'eau

Depuis ce matin, enfin, l'Aa se retire centimètre par centimètre. Notre équipe se rend dans une entreprise d'engins agricoles, toujours dans la même famille. Élodie a repris l'entreprise avec son frère il y a un an. Trop d'eau sur la route ce mercredi, c'est la première fois qu'elle revient. Elle a une machine neuve, 3000 euros pour remplacer la précédente, inondée. Pour le moment, elle n'a pu compter que sur un acompte de l'assurance et la trésorerie, ainsi que l'aide des employés.

"On liste et on arrive à des sommes astronomiques. On va y laisser des plumes, ça, c'est certain", assure-t-elle. Huit camions hors d'état de marche, 380 euros de franchise pour chacun, cela fait plus de 3000 euros de dépenses et six salariés sont au chômage partiel. Depuis novembre, la maison de cette gérante est inhabitable. Cette fois, c'est la maison où elle est relogée qui a été inondée.