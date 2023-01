VIDÉO - "La nature est plus forte que l’homme" : comment les zones inondables s'adaptent face à l'urgence climatique

Mais pas question de reconstruire comme avant. Le village aura son nouveau pont. Mais avec près de 50 mètres de long, il est quatre fois plus grand que l’ancien. "La nature est plus forte que l’homme quoi qu’on en dise, poursuit le maire. Donc, il faut vivre avec, il faut s’adapter à elle". Et lui redonner toute sa place. En accord avec le plan de prévention des inondations, il a tranché : une vingtaine de maisons endommagées par la crue ont été détruites. Car désormais, on est en zone rouge. "Ce secteur-là va être rendu à la rivière et c’est totalement inconstructible à l’avenir", déclare Hélène Mathieu-Subias, ingénieure en hydrologie pour le syndicat mixte des milieux aquatiques (SMMAR).

Et voilà bien le paradoxe : redonner de la place à la rivière alors qu’on est en pleine sécheresse. "C’est un peu la difficulté de l’urbanisation en temps de crise, c’est qu’on a des phénomènes extrêmes en climat méditerranéen, ce qui est un peu aussi l’illustration du changement climatique", reprend Hélène Mathieu-Subias.