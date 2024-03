VIDÉO - Inondations dans la Vienne : Angles-sur-l'Anglin, l'un des plus beaux villages de France sinistré

Les inondations ont fait beaucoup de dégâts samedi et dimanche dans la Vienne, qui était placée en vigilance rouge pour crues. Le village médiéval d'Angles-sur-l'Anglin, l'un des plus beaux de France, a été durement touché par la crue.

L'un des plus beaux villages de France en proie à une brusque montée des eaux. Angles-sur-l'Anglin, un petit village médiéval d'environ 350 habitants situé dans la Vienne, n'a pas été épargné par les inondations et la crue, ce week-end.

Depuis ce dimanche matin, l'eau se retire et laisse apparaître les dégâts considérables dans la commune. Le mur en pierre de l'une des plus anciennes maisons du village s'est en parti effondré. Sur l'autre rive, des habitants, qui ont été évacués hier soir, reviennent pour la première fois dans leur maison. Au micro de TF1, ils se disent effarés par la montée de l'eau, qui a atteint, selon eux, plus de 1,80 m.

"C'est monté très vite"

"Ça a été foudroyant et c'est monté très, très vite, en l'espace de quatre ou cinq heures", confie l'un des habitants de la demeure inondée. À l'intérieur, des meubles ont été renversés en raison de la grande quantité d'eau qui a rempli la pièce. Une armoire pesant plus d'une centaine de kilos y flottait hier encore. "On en a minimum pour quinze jours, peut-être trois semaines pour remettre la maison à peu près en état", admet l'habitant.

Personne, dans le village, ne s'attendait à une telle crue. Une équipe de TF1 avait filmé Angles-sur-l'Anglin en 2020. Sur des images visibles dans le reportage en tête de cet article, la roue du moulin était alors bien visible. Hier, elle était totalement submergée. Au pic de la crue, l'Anglin a quasiment atteint les 10 mètres de hauteur. Le pont, qui date de 1911, a quant à lui été endommagé ; un bloc de pierre a été emporté. Il est désormais fermé à la circulation.

Dimanche, certains logements étaient toujours inondés. Dans les parties dégagées, il est temps de s'attaquer au nettoyage. La solidarité s'organise parmi les habitants. Tous scrutent avant tout la météo des jours à venir. L'eau pourrait tarder à baisser, car de nouvelles pluies sont annoncées la semaine prochaine. Ce dimanche soir, Météo-France a toutefois annoncé que la vigilance rouge aux crues était levée dans la Vienne. Le département repasse donc en orange.