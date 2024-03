VIDÉO - "Je n'ai jamais vu autant d'eau à cet endroit" : dans la Vienne ou l'Indre-et-Loire, des communes entières inondées

L'Indre-et-Loire et la Vienne ont été placés en vigilance rouge pour crues pour samedi et dimanche par Météo-France. Cinq autres départements restent en vigilance orange. Les niveaux des rivières continuent de monter dans de nombreux villages et les habitants sont dépassés.

Les parkings, les ruelles, les places... La rivière La Gartempe est sortie de son lit et s'est invitée partout dans Montmorillon (Vienne). Les sacs de sable et les parpaings que certains riverains ont installés devant leur portail seront-ils suffisants pour bloquer l'eau ?

La Vienne et l'Indre-et-Loire ont été placés en vigilance rouge pour crues pour samedi et dimanche par Météo-France. Cinq autres départements, à savoir la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde et la Haute-Vienne, restent quant à eux en vigilance orange.

De violentes pluies tombées ces dernières heures

"On part et on reviendra demain matin avec l'espoir de pomper toute l'eau qu'il y a au sous-sol", confie une habitante de Montmorillon. La commune est en vigilance orange comme de nombreuses villes près de Poitiers (Vienne), Limoges (Haute-Vienne) et Libourne (Gironde). La vigilance est rouge un peu plus au nord, entre Saumur (Maine-et-Loire) et Châtellerault (Vienne).

Ces inondations sont la conséquence des violentes pluies tombées, comme à Limoges, la nuit dernière, comme on peut le voir dans la vidéo en tête d'article. L'équivalent de près d'un mois de précipitations est tombé en 24 heures. Le village de Confolens, en Charente, est lui aussi sous les eaux. Mais alors, comment expliquer ces inondations ?

"Les sols sont arrivés à saturation"

"Les nappes phréatiques se sont remplies, les rivières se sont remplies et les sols sont arrivés petit à petit à saturation, ce qui fait que maintenant, quand on a encore des pluies excédentaires, les sols n'arrivent plus à absorber aussi vite et malheureusement, cela crée ce genre de situation", détaille le journaliste et météorologue Louis Bodin.

Dans la Haute-Vienne, de nombreux sous-sols ont été inondés. Pour une amie, une habitante de Magnac-Laval (Haute-Vienne) est venue constater les dégâts dans son logement. "J'habite là depuis 45 ans et je n'ai jamais vu autant d'eau à cet endroit", déplore-t-elle. Dans le même village, sept familles en vacances ont dû être relogées.

Dans l'Indre, à Bélâbre, 47 personnes ont été évacuées samedi de leur logement après de fortes précipitations qui ont entraîné la crue de l'Anglin, un sous-affluent de la Loire. Un plan d'urgence sera déployé cette nuit en Indre-et-Loire. Des hébergements de secours seront proposés, des plongeurs mobilisés et des hélicoptères supplémentaires envoyés. Au total, 40 communes sont concernées.

Sur X, Gérald Darmanin a appelé les habitants de la Vienne et d'Indre-et-Loire "à la plus grande vigilance et au respect des consignes des autorités". Selon le ministère de l'Intérieur, les premiers débordements "devraient être observés dès le début de soirée".