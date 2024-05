VIDÉO - Inondations dans le Bas-Rhin : la solidarité à l'heure du nettoyage

Dans le département du Bas-Rhin placé en alerte orange, la décrue a été bien plus rapide qu'en Moselle. Mais il y a eu plus d'un mètre d'eau dans les rues, et les dégâts sont importants, notamment chez les commerçants. Le 13H de TF1 s'est rendu auprès des habitants de Diemeringen, solidaires alors que les opérations de nettoyage commencent.

Abandonnée par son propriétaire, cette voiture n'a pas bougé de la nuit. L'Eichel, ce ruisseau qui est devenu un torrent, semble ce samedi matin vouloir retourner dans son lit, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Inondations dans le Bas-Rhin : certains villages coupés du monde Source : JT 20h WE

La veille, la rue principale de Diemeringen (Bas-Rhin) était sous plus d'un mètre d'eau par endroits. Ce matin, il ne pleut plus, et l'eau s'est enfin retirée. Dans le temple protestant du village, on écope, on nettoie et on s'entraide.

Dans la rue principale, tous les commerces sans exception ont été inondés. Dans leur épreuve, le sourire et la bonne volonté des voisins les aident à avancer. Dans une boulangerie, on a passé la nuit à surveiller la montée des eaux. Aujourd'hui, c'est le choc, le laboratoire est totalement hors d'usage. Le boucher fait partie des chanceux. Il a réussi à sauver sa marchandise, transférée dans une autre chambre froide. Il faut maintenant réussir à rétablir le gaz et l’électricité. Ce week-end de la Pentecôte restera quoi qu'il arrive dans les annales de la commune.