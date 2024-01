"Le niveau est déjà un petit peu plus bas" : les pompes à pied d'œuvre dans le Pas-de-Calais

Depuis jeudi, de nombreuses pompes sont à l'œuvre pour faire baisser le niveau de l'eau dans le Pas-de-Calais. Certaines ont même été acheminées de l'étranger, comme cela avait été le cas en novembre dernier. Un moyen d'accompagner la décrue, parfois très lente dans certaines zones.

Elle est restée en action toute la nuit. Une méga-pompe est arrivée ce jeudi à la rescousse avec des pompiers de Slovaquie. "Le niveau est déjà un petit peu plus bas, c'est déjà bien avec les pompes, je suis très content, on est plutôt rassurés", témoigne, soulagé, un riverain venu observer la machine.

Il nous faut des moyens à demeure dans Pas-de-Calais. Ça ne sera peut-être pas ces pompes de Slovaquie, mais il faut qu'on puisse se défendre et tenir le niveau des rivières le plus bas possible Benoit Roussel, maire(PS) de la ville d'Arques (Pas-de-Calais)

Le principe est simple : l'eau du fleuve Aa est pompée d'un côté pour être rejetée juste en face, dans un canal artificiel. Au total, cela fait 6000 mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de deux piscines olympiques vidées toutes les heures. Mais cette solution a un coût : pour alimenter les pompes, il faut 2500 litres de fioul par jour. Un dispositif de crise pour le moment. "Je n'ai pas envie de faire d'interview au mois d'avril pour dire que c'est la dixième fois qu'on est inondés et que les entreprises et les habitations sont touchées. Il nous faut des moyens à demeure dans Pas-de-Calais. Ça ne sera peut-être pas ces pompes de Slovaquie, mais il faut qu'on puisse se défendre et tenir le niveau des rivières le plus bas possible, il n'y a pas le choix", explique Benoit Roussel, maire (PS) de la ville d'Arques (Pas-de-Calais).

Partout dans le département du Pas-de-Calais, des pompes similaires sont en marche. Au bord d'un canal, dans la vidéo en tête de cet article, six pompes sont en marche. Le principe consiste à faire couler l'eau en sens inverse. Au lieu de se déverser dans des zones inondées, changement de direction, l'eau est redirigée vers Lille et la Belgique. L'Hexagone dispose de cinq pompes mobilisables à tout moment. Les pompes étrangères, elles, devront être restituées aux pays qui nous les ont prêtées.