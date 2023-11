VIDÉO - Inondations dans le Pas-de-Calais : depuis le ciel, la décrue n'est pas encore visible

En milieu de matinée, le risque de crue de la Liane a baissé au niveau orange. Vu du ciel toutefois, ce fleuve côtier inonde encore de larges étendues, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Plus au sud, toujours dans le Pas-de-Calais, la situation est toujours compliquée autour du lit de l'Aa, malgré la nette baisse des précipitations. En le survolant, on voit qu'il a largement dépassé la ligne d'arbres qui le bordent habituellement de part et d'autre. Certaines zones restent en vigilance rouge avec un mètre d'eau.