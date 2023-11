VIDÉO - Inondations dans le Pas-de-Calais : l'entretien des cours d'eau est-il à revoir face aux fortes pluies ?

Le niveau de l'eau reste très élevé dans le Pas-de-Calais. Selon les agriculteurs, des aménagements sur les canaux et les cours d'eau auraient permis une décrue plus rapide. Est-ce une réalité, et les élus en ont-ils les moyens ?

Certains sinistres auraient-ils pu être évités ? Oui, selon certains agriculteurs. Les fossés, que l'on appelle des watringues, conçus pour évacuer l'eau des terres, sont tous saturés. "Cette watringue devrait être 1m50 plus bas pour permettre au drainage d'égoutter l'eau de mon champ", explique Antoine Peenaert, agriculteur et président du canton de Calais à la FDSEA. Les watringues n'ont pas pu pleinement jouer leur rôle ces derniers jours. Des milliers d'hectares ont été noyés dans la région.

Des canaux sous-dimensionnés et pas assez entretenus ?

Entre Saint-Omer, Calais et Dunkerque, les terres sont situées en dessous du niveau de la mer. Pour éviter des inondations en cas de fortes pluies, un réseau de canaux relié aux watringues doit permettre d'évacuer l'eau dans la mer du Nord, 1500 km de réseau hydraulique. De nombreux agriculteurs pointent du doigt des canaux sous-dimensionnés et pas assez entretenus.

"Dans les années 80, il était adapté à la situation. Un orage, c'était 30 mm, mais maintenant un orage, c'est 60 mm, et lui, il ne sait pas l'accepter. C'est une question de nettoyage aussi. Des canaux comme ça, il faudrait pouvoir l'écurer tous les dix ans", ajoute Antoine Peenaert. L'écurer, retirer la boue et les sédiments, pour que l'eau s'évacue plus vite, est un nettoyage à la charge des communes. À Saint-Omer, un canal devait être écuré cette année, mais le coût est trop élevé. "On est à trois millions d'euros, parce qu'il y a de réglementation sur la gestion des boues, sur la manière dont on peut les valoriser. Il faut à la fois une aide financière, mais aussi revoir la question des règles pour faciliter les choses", explique François Decoster, maire (MoDem) de Saint-Omer (Pas-de-Calais).

Autre frein à l'évacuation de l'eau, de nombreuses écluses ne fonctionnent plus. Les changer coûterait plusieurs centaines de milliers d'euros chacune. Sur le littoral, au bout des canaux, des pompes évacuent le surplus d'eau. L'équivalent de 50.000 piscines olympiques a été rejeté dans la mer ces deux dernières semaines. Faut-il pomper davantage ? "La solution n'est pas uniquement là, je tiens à insister là-dessus. Il faut ralentir l'eau, en amont, donc avec des bassins de rétention, et il faut faire attention aussi à l'imperméabilisation des sols", explique Bertrand Ringot, président de l'institution intercommunale des wateringues. Tout un système d'évacuation des eaux à améliorer, alors que ces pluies intenses seront de plus en plus fréquentes.