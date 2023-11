VIDÉO - Inondations dans le Pas-de-Calais : pourquoi la décrue n'est toujours pas à l'ordre du jour

Malgré un week-end d'accalmie, la décrue se fait attendre et de nombreux logements sont toujours sous l'eau dans le Pas-de-Calais. Comment expliquer que l'eau accumulée dans les rues, les champs et les habitations ne s'évacue toujours pas ou très peu ? On fait le point.

Lente, très très lente est la décrue. Le Pas-de-Calais, département très plat, est victime de sa topographie. Ses cours d'eau n'ont que très peu d'affluents pour accueillir le surplus de pluie. Il est traversé par la crête de l'Artois, son seul relief qui culmine à 214 mètres. Mais la vallée, elle, n'est pas assez en pente. Alors l'eau stagne et ne s'écoule pas.

Un phénomène multifactoriel

L'autre explication est une surcharge des nappes phréatiques. Leur rôle est d'absorber l'eau de pluie. Mais dans ces régions proches de la mer, elles sont peu profondes et débordent très rapidement.

Le changement climatique a aussi aggravé ces inondations. Les tempêtes sont arrivées dans le nord par le courant jet-stream. Lorsqu'il a traversé l'océan Atlantique, toujours plus chaud, il s'est davantage chargé en eau à cause de l'évaporation.

À cause du réchauffement de la planète, sa trajectoire s'est modifiée. Si avant, il passait près de l'Irlande, désormais, il longe nos côtes. Les climatologues prévoient qu'à l'avenir, les tempêtes dans le nord du pays ne seront pas forcément plus nombreuses, mais elles seront toujours plus violentes.