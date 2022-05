Inondations : dégâts d'ampleur en Guadeloupe

Il ne pleut plus ce dimanche en Guadeloupe, mais l'eau est encore là et la décrue prendra du temps. En une nuit, il est tombé sur l'île plus de 300 millimètres d'eau, bien plus que lors du cyclone Maria en 2017. Durement touchée par ces intempéries, Pointe-à-Pitre au petit-matin s'est réveillée noyée sous les eaux. Des habitants sidérés ont filmé la scène.