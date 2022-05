Inondations en Guadeloupe : l'heure est au bilan

La Guadeloupe n'avait pas connu de telles intempéries depuis 2017 et le cyclone Maria. En une nuit, il est tombé sur l'île plus de 300 millimètres d'eau. L'heure est à présent au nettoyage. "Le niveau a baissé, on essaye tant bien que mal avec ce qu'on a de repousser l'eau. Ces intempéries ont deux morts et un disparu. Ce soir, la vigilance reste de mise et l'alerte orange est maintenue. La Préfecture demande aux Guadeloupéens d'éviter les déplacements inutiles.