Inondations impressionnantes à New York : comment expliquer ce phénomène ?

Après avoir sévèrement touché la Louisiane dimanche dernier au stade d’ouragan de catégorie 4 et avec des vents à plus de 270 km/h, Ida a poursuivi sa route vers le nord-est des États-Unis. S’il a rapidement perdu en intensité au niveau des vents en étant rétrogradé en tempête tropicale puis en simple dépression, les pluies sont, elles, restées particulièrement intenses.

Alors qu’elles circulaient lentement mercredi et la nuit dernière sur le nord-est des États-Unis, elles ont gagné les États de New York et du New Jersey, tout en continuant à drainer de l’air chaud dans leur sillage. Elles sont alors entrées en contact avec de l’air plus froid présent sur cette partie du continent, générant un conflit de masses d’air qui a ainsi renforcé encore un peu plus les précipitations.