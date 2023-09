VIDÉO - Inondations meurtrières en Libye : "Le matériel de secours arrive sans discontinuer, mais ce n'est pas assez"

Des milliers de personnes sont à la rue depuis lundi. "Le nombre de déplacés sous des abris de fortune s'élève à 3000 personnes (à Derna, ndlr), réparties sur sept sites différents. Le matériel de secours arrive sans discontinuer, mais ce n'est pas assez", déclare le directeur du Croissant-Rouge libyen, Salem Al-Naas. Sur l'ensemble de la région touchée par les inondations, au moins 30.000 personnes se sont retrouvées sans abri.

Ce jeudi, les secouristes égyptiens et turques aidaient à fouiller les zones inondées à la recherche de corps. La sécurité civile française est également sur place et œuvre à l'installation d'un hôpital de campagne. D'autres pays européens, dont l'Italie et l'Allemagne, mais aussi l'ONU, les États-Unis et des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, ont promis d'envoyer des secouristes et des vivres.